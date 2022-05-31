BAYIR DERESİ'NDE TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLADI

EDİRNE'de, uzun süredir kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi'nde temizleme çalışması başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı ıslah çalışması kapsamında derenin 1 ayda temizlenmesi hedefleniyor.

Hem Meriç hem de Tunca Nehri'nin kollarından olan Bayır Deresi'nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kazanova ve Kirazlık mevkisinden geçen kısmı, atılan atıklarla kirlendi, üzeri çöplerle kaplandı. Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberin ardından DSİ 11'nci Bölge Müdürlüğü tarafından derenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler, yatak genişletme çalışması başlattı. Derenin Meriç Nehri girişi kanal bölümünde iş makineleriyle yapılan çalışmayla önce yatak kısmı genişletilip suyun akış hızı artırılacak. İlerleyen günlerde, diğer bölümlerde yapılacak yatak genişletme ve temizlik çalışmalarıyla 1 ay içinde Bayır Deresi'nin atıklardan arındırılıp tamamının temizlenmesi hedefleniyor.

DSİ ekipleri, derede geçen yıl da temizlik yapmış ama o günden bu yana atılan atıklar yine kirliliğe neden olmuştu. Derenin yatak genişletme çalışmasıyla birlikte, kıyısına atılan atıkların da kaldırılıp temizlendiği görüldü. (DHA)