Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha buruk karşılıyor - Son Dakika

Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha buruk karşılıyor

12.04.2021 10:59
Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha buruk karşılıyor, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeli Bayırbucak Türkmenleri, bir ramazana daha vatanlarından ve akrabalarından uzakta girmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeli Bayırbucak Türkmenleri, bir ramazana daha vatanlarından ve akrabalarından uzakta girmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden ve 9 yıldır Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamlarını devam ettiren 3 bin 500 Bayırbucak Türkmeni aile, ramazan hazırlıkları yapıyor.

Bir yandan ramazan telaşı yaşayan Türkmen aileler, bir yandan da vatanları ve akrabalarından uzakta ramazanı karşılamanın burukluğunu hissediyor.

Geçici Barınma Merkezi sakinlerinden Ali Mollamusa, AA muhabirine, bu yıl 10'uncu ramazanı ülkelerinden uzakta geçireceklerini söyledi.

Bu ramazanda da bol bol dua edeceklerini aktaran Mollamusa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür Türkiye devleti ve Türk milleti bize kucak açtı. Ramazanın gelmesi tabii ki insana huzur veriyor. Bol bol dua edeceğiz. Allah'a şükür bir ramazana daha ulaştık. Bizim için ramazanlar orada bir başkaydı, burada bambaşka. Burada ramazanlar hüzün dolu geçiyor çünkü Suriye tarafında kalan akrabalarımız, arkadaşlarımız var. Çok sıkıntı içerisindeler, acaba nasıl bir ramazan geçirecekler, bilemiyoruz. Türkiye bizim için kamplar kurdu, Allah razı olsun ancak köylerimizdeki ramazanları özlüyoruz. Oradayken geleneklerimiz vardı, onları yerine getiriyorduk. Burada bir yanımızda acı varken bu mümkün olmuyor."

Kamplarda her türlü hizmetten faydalandıklarını dile getiren Mollamusa, her ne olursa olsun insanın köyünü, akrabalarını özlediğini anlattı.

Fatma Bozoğlan da ailesiyle 9 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini kaydetti.

Burayı ikinci vatan olarak gördüklerini ifade eden Bozoğlan, "Ramazan gelince hüzün doluyoruz. Oradaki ramazanları burada yaşamıyoruz çünkü köyümüzden uzaktayız. Türkiye'den Allah razı olsun, burada zorluk geçirmedik, çok memnunuz buradan. Vatandan uzakta zor da olsa günler geçiyor. Dileğimiz, diğer ramazanı köyümüzde geçiririz." dedi.

"Hayatımın yarısını Türkiye'de geçirdim sayılır"

20 yaşındaki İbrahim Mollamusa da Türkiye'ye geldiğinde 12 yaşında olduğunu söyledi.

Çocukluğunun geçtiği yerleri çok özlediğini anlatan Mollamusa, "Çok şükür burada güvenli yaşıyoruz. Üniversitede okuyorum ancak köyümü de çok özledim. Ben hayatımın yarısını Türkiye'de, yarısını Suriye'de geçirdim, diyebilirim. Türkiye'ye geldik geleli bir kez köyüme gidebildim. Çocukluğumun geçtiği yerleri özledim. Bu ramazan da bu sebeple buruk geçiyor. Allah'a duamız, bir an önce köyümüze geri dönmek." diye konuştu.

Yayladağı, Ramazan, Türkiye, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha buruk karşılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
10:20 Cari açık 2.6 milyar dolar: Gider geliri karşılayamayınca cari işlemlerde açık çıktı
09:45 Hande Erçel'in ev hali fotoğraflarındaki kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklattı
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı         
11:59
Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti         
11:36
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor         
11:20
Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten         
11:01
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi         
10:43
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 12:11:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha buruk karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei