Bayırbucak Türkmenleri yıl boyu mantar üretecek

ERDAL TÜRKOĞLU - Suriye 'deki iç savaş sonrası Türkiye 'ye sığınan Bayırbucak Türkmeni aileler, Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde kurulan seralarda kültür mantarı yetiştiriyor.Yayladağı Kaymakamlığı koordinesinde yardım kuruluşlarınca finanse edilen mantar projesi hayata geçti. Proje kapsamında 50 Türkmen aile, kendilerine tahsis edilen seralarda kültür mantarı yetiştiriyorlar.Yılın 12 ayı üretim yapacak olan Türkmen ailelerin yılda 375 ton civarında ürün yetiştirmesi planlanıyor.Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen ailelerin sosyal hayata entegrasyonu için bazı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.Bu kapsamda aileleri asıl meslekleri olan tarımla buluşturmayı amaçladıklarını aktaran Yüce, şöyle devam etti:"Kaymakamlığımız kontrolünde, yabancı yardım kuruluşlarının finanse ettiği mantar yetiştiriciliği projesi geliştirdik. Bu kapsamda Türkmenlere mantar yetiştiriciliği eğitimi verildi. 25 ayrı serada toplam 2,5 dekar alanda üretime başladılar. Şu an ki verimden oldukça memnunuz. Şu an ürüne talep çok iyi. İleride paketleme yapıp satışını gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız, savaş mağduru aileleri hem sosyal ve ekonomik hayatın içine dahil etmek hem de kendi ayaklarının üzerine durmalarını sağlamak."Mantar üretiminin yıl boyunca süreceğini belirten Yüce, her bir seradan yılda 6 kez ürün alınacağını sözlerine ekledi."Yeniden toprakla buluştuk"Mantar yetiştiricilerinden Mustafa Şahşirli de 5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.Suriye'deyken tarımla uğraştığını dile getiren Şahşirli, "Bu proje sayesinde yeniden toprakla ve tarımla buluştuk. Yayladağı Kaymakamlığına, hayırseverlere ve Türk halkına çok minnettarız." dedi.Üreticilerden Bayırbucak Türkmeni Muhammed Sohta ise kendisine ayrılan alanda, ailesiyle beraber mantar yetiştirdiğini anlattı.Üretim yapacakları ve gelir sağlayacakları bir alanda çalıştıkları için mutlu olduklarını söyleyen Abdullah, kendilerine bu imkanı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.