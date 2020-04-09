Bayırbucaklı Türkmen kadınlar ürettikleri maskeleri Yayladağı Kaymakamlığına teslim etti - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve eşlerini Suriye iç savaşında kaybeden Bayırbucaklı Türkmen kadınlar, gönüllü ürettikleri maskeleri Kaymakamlığa bağışladı.

Önceki yıllarda açılan kurslarda terzilik eğitimi alan 9 Bayırbucaklı Türkmen kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ortaya çıkan maske ihtiyacının karşılanmasına destek için harekete geçti.

Bir hayırseverin bağışladığı maske kumaşı ve lastikleri ilçedeki bir terzihanede diken kadınlar, 2 bin maskeyi dezenfekte işlemlerinin ardından kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Yayladağı Kaymakamlığına teslim etti.

Terzihanenin ustabaşı Muhammed Sakallı, yaptığı açıklamada, "Önceden ilçemizde açılan kurslarda terzilik eğitimi alan kadınlar salgın sonrası ülkemize bir şekilde destek olmak istediler. Bir hayırsever tarafından bize bağışlanan malzemeler ile de üretime başladılar. İlk olarak üretilen 2 bin adet maskeyi teslim ettik. Toplamda yaklaşık 15 bin maske üreterek hepsini teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.