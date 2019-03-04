Son Dakika Haberleri: Bayırköy Belde Danışma Toplantısı Yapıldı

Bayırköy Belde Danışma Toplantısı Yapıldı

15 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde AK Parti Danışma Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belde Danışma Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde AK Parti Danışma Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi'ndeki toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Her ay düzenlemiş olduğumuz Belde Danışma Toplantımızı tüm teşkilatlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Toplantıda aldığımız kararlar hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

AK Parti, Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz Erdoğan'ın Eski Metin Yazarı ve Eski Milletvekili, Dikkat Çeken Pelikan Tweetini Sildi

AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:17:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayırköy Belde Danışma Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]