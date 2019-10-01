Bayırköy Belde Danışma Toplantısı yapıldı
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde AK Parti Danışma Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bayırköy Belde AK Parti Danışma Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.
Bayırköy Belediyesi'ndeki toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Her ay düzenlemiş olduğumuz Belde Danışma Toplantımızı tüm teşkilatlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Toplantıda aldığımız kararlar hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK
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