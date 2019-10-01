Son Dakika Haberleri: Bayırköy Belde Danışma Toplantısı yapıldı
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Bayırköy Belde Danışma Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde AK Parti Danışma Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belde Danışma Toplantısı yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde AK Parti Danışma Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.


Bayırköy Belediyesi'ndeki toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Her ay düzenlemiş olduğumuz Belde Danışma Toplantımızı tüm teşkilatlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Toplantıda aldığımız kararlar hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, AK Parti, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
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