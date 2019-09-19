Bayırköy Belediyesi'nden aşure ikramı
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla belde halkına aşure ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:54 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla belde halkına aşure ikram edildi.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Muharrem ayının hayırlara vesile getirmesini temenni ederek, vatandaşlara aşure ikram etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Muharrem ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yılda hem belde halkımıza, hem de pazarcı esnafımıza aşure ikramında bulunduk. Rabbim kabul eylesin inşallah" dedi. - BİLECİK
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