Son Dakika Haberleri: Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

5 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Başkan Yaman "Beldemizde her ay meclis toplantımızdan önce düzenlemiş olduğumuz toplantımızı tüm teşkilat yönetimlerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Katılan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Yaşam
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