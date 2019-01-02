Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.



Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Başkan Yaman "Beldemizde her ay meclis toplantımızdan önce düzenlemiş olduğumuz toplantımızı tüm teşkilat yönetimlerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Katılan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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