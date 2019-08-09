Son Dakika Haberleri: Bayırköy Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı
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Bayırköy Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi'ndeki toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Beldemiz için önem arz eden konuları görüşmek için belediye meclis üyelerimiz ile olağan toplantıda bir araya geldik. Özverili çalışmalarından ve Bayırköy sevdalarından dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
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