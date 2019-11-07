Son Dakika Haberleri: Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
Son Dakika Yaşam Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

7 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Beldemizdeki Kasım ayı olağan meclis toplantısını yaptık. Toplantımızda alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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