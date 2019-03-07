Son Dakika Haberleri: Bayırköy Belediyesi Son Meclis Toplantısını Yaptı

Bayırköy Belediyesi Son Meclis Toplantısını Yaptı

29 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.

Bayırköy Belediyesi Son Meclis Toplantısını Yaptı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, gerçekleşen son meclis toplantısının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "2014 yılından bu yana görev yaptığımız belediye meclis üyelerimizle bu dönemin son toplantısını gerçekleştirdik. Beş yıllık süreçte beldemizde yapılan tüm hizmetlerde büyük emekleri olan meclis üyesi kardeşlerimizin hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:42 Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Bilecik, Bayırköy, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı

Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:11:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayırköy Belediyesi Son Meclis Toplantısını Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]