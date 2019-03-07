Bayırköy Belediyesi Son Meclis Toplantısını Yaptı
29 dakika önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.
Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, gerçekleşen son meclis toplantısının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "2014 yılından bu yana görev yaptığımız belediye meclis üyelerimizle bu dönemin son toplantısını gerçekleştirdik. Beş yıllık süreçte beldemizde yapılan tüm hizmetlerde büyük emekleri olan meclis üyesi kardeşlerimizin hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:42 Kaynak: İHA
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