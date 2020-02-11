Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
6 saat önce
Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı sonunda açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde şubat ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
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