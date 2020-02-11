Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Bayırköy Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı sonunda açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde şubat ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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