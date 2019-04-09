Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de 3'üncü Mustafa Yaman Dönemi Başladı

Bayırköy'de 3'üncü Mustafa Yaman Dönemi Başladı

59 dakika önce

31 Mart yerel seçimleri sonucunda Bilecik merkez Bayırköy Belde Belediye Başkanlı görevini 3'üncü kez kazanan Mustafa Yaman, mazbatasını alarak göreve başladı.

Bayırköy'de 3'üncü Mustafa Yaman Dönemi Başladı, System.String[]
31 Mart yerel seçimleri sonucunda Bilecik merkez Bayırköy Belde Belediye Başkanlı görevini 3'üncü kez kazanan Mustafa Yaman, mazbatasını alarak göreve başladı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, mazbatasını alarak kendisini seçen belde halkına teşekkürlerini iletti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Halkımızın takdiriyle 3'üncü dönem mazbatamızı AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı, meclis üyelerimiz teşkilatımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bayırköy belde halkımızın katılımlarıyla teslim aldık. Bizi bu göreve layık gören Bayırköy'e teşekkürlerimi sunuyorum. 2019-2023 dönemi Bayırköy için büyüme ve yükseliş dönemi olacak. Bayırköy'de oluşturduğumuz birlik ve beraberlik bu dönemde de artarak devam edecek. Sonuçta Bayırköy hedeflerimiz belli. Tüm halkımızın, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerimizin ve halkımızın katılımı ile oluşturduğumuz Bayırköy hedeflerine varmak için var gücümüzle, daha iyi bir gelecek için durmadan çalışacağız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:27 Kaynak: İHA

Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam
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