Bayırköy'de 3'üncü Mustafa Yaman Dönemi Başladı
59 dakika önce
31 Mart yerel seçimleri sonucunda Bilecik merkez Bayırköy Belde Belediye Başkanlı görevini 3'üncü kez kazanan Mustafa Yaman, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart yerel seçimleri sonucunda Bilecik
merkez Bayırköy
Belde Belediye Başkanlı görevini 3'üncü kez kazanan Mustafa Yaman
, mazbatasını alarak göreve başladı.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, mazbatasını alarak kendisini seçen belde halkına teşekkürlerini iletti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Halkımızın takdiriyle 3'üncü dönem mazbatamızı AK Parti
Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı
, meclis üyelerimiz teşkilatımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bayırköy belde halkımızın katılımlarıyla teslim aldık. Bizi bu göreve layık gören Bayırköy'e teşekkürlerimi sunuyorum. 2019-2023 dönemi Bayırköy için büyüme ve yükseliş dönemi olacak. Bayırköy'de oluşturduğumuz birlik ve beraberlik bu dönemde de artarak devam edecek. Sonuçta Bayırköy hedeflerimiz belli. Tüm halkımızın, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerimizin ve halkımızın katılımı ile oluşturduğumuz Bayırköy hedeflerine varmak için var gücümüzle, daha iyi bir gelecek için durmadan çalışacağız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:27 Kaynak: İHA
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