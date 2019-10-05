Bayırköy'de anız yangını

Bilecik'in Bayırköy beldesinde hizmet veren tavuk çiftliğinin yanında bulunan alanda anızlar alev, alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, Bayırköy Beldesi bağlı Sarmaşık Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliği yanındaki henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı alanda anız yangını çıktı. Durumu gören vatandaşlar yangını hemen Bayırköy Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Tavuk çiftliği sahibi yangının sıçramadan söndürülmesine sevinçle karşılarken, olası bir faciada binlerce tavuğun telef olacağını söyledi. - BİLECİK