Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de 'Belde Bilgilendirme' Toplantısı

Bayırköy'de 'Belde Bilgilendirme' Toplantısı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Bayırköy'de 'Belde Bilgilendirme' Toplantısı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve belde halkı katıldı. Toplantıda açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bu akşam beldemizde düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme toplantımıza katılıp salonumuzu dolduran tüm kardeşlerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey Bayırköy için" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam
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