Bayırköy'de 'Belde Bilgilendirme' Toplantısı
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve belde halkı katıldı. Toplantıda açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bu akşam beldemizde düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme toplantımıza katılıp salonumuzu dolduran tüm kardeşlerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey Bayırköy için" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:04 Kaynak: İHA
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