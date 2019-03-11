Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de Belde Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bayırköy'de Belde Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Bayırköy'de Belde Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve belde halkı katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantılarımız kapsamında beldemiz büyükleriyle bir araya geldik. Bizlerden dualarını eksik etmeyen büyüklerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam
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