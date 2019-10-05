Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de çevre temizleme çalışmaları
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Bayırköy'de çevre temizleme çalışmaları

20 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bayırköy'de çevre temizleme çalışmaları, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre temizleme çalışmaları devam ediyor.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Beldemizdeki çevre temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Belde girişinde bulunan bilbordlarda meydana gelen kirlilik ve beldemiz girişinde yer alan ve çalışmalarımızda, ilke edindiğimiz, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' sözünün bulunduğu bölgelerin boya ve temizliği ekiplerimizce yapılmaktadır" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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