Bayırköy'de Coşkulu Yürüyüş

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve beraberindeki vatandaşlar pazar ve esnaf yürüyüşünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve beraberindeki vatandaşlar pazar ve esnaf yürüyüşünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.



Başkan Yaman'ın beraberinde Bilecik il genel meclisi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yürüyüş hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bugün Bayırköy beldemizde yaptığımız pazar ve esnaf gezimizde bizleri bağırlarına basan bizle birlikte yol yürüyen tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler Bayırköy sizler hizmetin en iyisine layıksınız" dedi. - BİLECİK

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