Bayırköy'de deforme olan kaldırımların yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bayırköy'de deforme olan kaldırımların yenileniyor - Son Dakika

Bayırköy'de deforme olan kaldırımların yenileniyor

6 saat önce

Bilecik'e merkeze bağlı Bayırköy beldesinde deforme olan kaldırımların yenileniyor.

Bayırköy'de deforme olan kaldırımların yenileniyor, System.String[]

Bilecik'e merkeze bağlı Bayırköy beldesinde deforme olan kaldırımların yenileniyor.


Bayırköy Belediyesi tarafından beldedeki mevcut cadde ve sokaklarda zamanla deforme olan, çöken veya bozulan yol ve kaldırımların tamiratları yapıldı. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde halkına hizmet için görevde olduklarını söyleyerek, "Daha modern bir Bayırköy için beldemizin genel görünümünün düzenli ve güzel görünmesi için tamirat ve bakımlarımız bir kısmını tamamladık. Kısım kısım belli bir program dahilinde bu çalışmalar devam edecek" dedi. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüzlerce kişinin öldüğü Çin'de insanlar evlerinde yaka paça gözaltına alınıyor
Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:34:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayırköy'de deforme olan kaldırımların yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]