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Bayırköy'de delege seçimleri yapıldı

6 saat önce

Bilecik'in Bayırköy beldesinde ilerleyen günlerde yapılacak olan AK Parti Belde Başkanlığı seçimleri öncesi delege seçimleri yapıldı.

Bayırköy'de delege seçimleri yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy beldesinde ilerleyen günlerde yapılacak olan AK Parti Belde Başkanlığı seçimleri öncesi delege seçimleri yapıldı.


Konu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bayırköy beldemizde yapılan merkez ilçe delege seçimlerimiz demokrasi şölenine dönüştü. Partimize üye olan kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu sandıklara gelerek oylarını kullandı. Özellikle kadın kollarımızın ilgisi ve alakası görülmeye değerdi. Bu özverilerinden dolayı başta belde başkanımız kadın kollarımız olmak üzere tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bayırköy, AK Parti, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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