Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi
Son Dakika Güncel Bayırköy'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Bayırköy'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi

56 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ile Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde mesleki ve teknik ile sosyal-kültürel etkinlikler sergisi açıldı.

Bayırköy'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ile Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde mesleki ve teknik ile sosyal-kültürel etkinlikler sergisi açıldı.


Açılış törenine; Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Tören sonrası bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman "Hem okulumuzun, hem Halk Eğitim Müdürlüğü'müzün, hem de Bayırköyspor'umuzun, diğer sivil toplum örgütlerimizin bu tür faaliyetlerini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bu tür etkinlikler beldemizde artarak devam edecek. Bugün el emeği ile yapılan işleri beldemiz vatandaşları da yapmaya gayret edecekler. Yine saz kursu ve satranç kurslarımız devam ediyor. Biz her zaman söylüyoruz, Bayırköy ilklerin beldesi bu tür etkinlikler ile bizler lokomotif görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız ise, öğreticilere ve kursiyerlere emekleri için teşekkür etti.


Konuşmaların ardından kursiyerlerin yaptığı ürünlerin sergisi gezildi. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi
Erdoğan imzaladı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]