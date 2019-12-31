Bayırköy'de elektrik telleri yer altına alınıyor - Son Dakika

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından, beldedeki elektrik telleri yer altına alınıyor.



Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Beldemiz Gazi Mahallesinde elektrik tellerinin yer altına alınması ve aydınlatma direklerinin yenilenip, yetersiz aydınlatma olan bölgelere de yeni aydınlatma direklerinin dikileceği çalışmada son aşamaya gelindi. Daha önce Atatürk Caddesindeki elektrik telleri yer altına alınarak, caddemiz ferah bir görünüme kavuştu. Gazi Mahallemizde başlayan çalışmayla, görüntü kirliliğine sebep olan mahallemizdeki bütün elektrik hatları yer altına alınarak, abone bağlantıları da yenilenerek, caddedeki yetersiz bulunan aydınlatmalara da yeni aydınlatmalar ilave edilecek. Bu çalışmalarla cadde ve sokaklarımız temiz ve ferah bir görünüm kazanacak" dedi. - BİLECİK