Bayırköy'de elektrik telleri yer altına alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bayırköy'de elektrik telleri yer altına alınıyor - Son Dakika

Bayırköy'de elektrik telleri yer altına alınıyor

11 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından, beldedeki elektrik telleri yer altına alınıyor.

Bayırköy'de elektrik telleri yer altına alınıyor, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından, beldedeki elektrik telleri yer altına alınıyor.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Beldemiz Gazi Mahallesinde elektrik tellerinin yer altına alınması ve aydınlatma direklerinin yenilenip, yetersiz aydınlatma olan bölgelere de yeni aydınlatma direklerinin dikileceği çalışmada son aşamaya gelindi. Daha önce Atatürk Caddesindeki elektrik telleri yer altına alınarak, caddemiz ferah bir görünüme kavuştu. Gazi Mahallemizde başlayan çalışmayla, görüntü kirliliğine sebep olan mahallemizdeki bütün elektrik hatları yer altına alınarak, abone bağlantıları da yenilenerek, caddedeki yetersiz bulunan aydınlatmalara da yeni aydınlatmalar ilave edilecek. Bu çalışmalarla cadde ve sokaklarımız temiz ve ferah bir görünüm kazanacak" dedi. - BİLECİK

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti 48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları

Son Dakika Haberleri
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
00:22 İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber
21:57 Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:50:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayırköy'de elektrik telleri yer altına alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]