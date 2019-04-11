Bayırköy'de İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi, mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk toplantısı Başkan Mustafa Yaman'ın başkanlığında yaptı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi, mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk toplantısı Başkan Mustafa Yaman'ın başkanlığında yaptı.



Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Mustafa Yaman, "2019-2024 tarihleri arasında 5 yıl süreyle Bayırköy'ümüz için hizmet edecek yeni bir meclis oluştu. Oluşan bu meclis ile birlikte beldemize yakışır hizmetleri ortak karar alarak buradan çıkmasını ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da uyumlu ve huzurlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Bayırköy halkımızdan yetki alan meclis üyesi arkadaşlarımızla yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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