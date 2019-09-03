Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
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Bayırköy'de istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

3 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bayırköy'de istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, toplantı sonunda yaptığı açıklamada alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, "Bayırköy beldemizde her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantımızı tüm üyelerimizin katılımı ile birlik beraberlik içinde yaptık. Katılan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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