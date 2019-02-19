Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de Kanalizasyon Çalışmaları Başladı

Bayırköy'de Kanalizasyon Çalışmaları Başladı

15 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesinde kanalizasyon çalışmaları başladı.

Bayırköy'de Kanalizasyon Çalışmaları Başladı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesinde kanalizasyon çalışmaları başladı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde Fatih Mahallesi tren yolu altı mevkiinde kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Beldemiz Fatih Mahallesi tren yolu altındaki caddede kanalizasyon ve su bağlantılarımız ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Beldemizin büyük bölümünde kanalizasyon ve su bağlantılarının tamamlandı. Ara sokaklarda kalan bazı bağlantılarında, ekiplerimiz tarafından tamamlanarak üst yapı parke taşı döşeme işlerininde yapılıp vatandaşlarımızın daha geniş ve temiz caddelere kavuşturuldu" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Bilecik, Bayırköy, Yaşam
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