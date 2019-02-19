Bayırköy'de Kanalizasyon Çalışmaları Başladı
15 dakika önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesinde kanalizasyon çalışmaları başladı.
Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediyesinde kanalizasyon çalışmaları başladı.
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde Fatih Mahallesi
tren yolu altı mevkiinde kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Beldemiz Fatih Mahallesi tren yolu altındaki caddede kanalizasyon ve su bağlantılarımız ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Beldemizin büyük bölümünde kanalizasyon ve su bağlantılarının tamamlandı. Ara sokaklarda kalan bazı bağlantılarında, ekiplerimiz tarafından tamamlanarak üst yapı parke taşı döşeme işlerininde yapılıp vatandaşlarımızın daha geniş ve temiz caddelere kavuşturuldu" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:43 Kaynak: İHA
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