Bayırköy'de mazgal çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede mazgal çalışmaları devam ediyor.



Çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yaman, "Beldemiz Fatih Mahallesi, İstanbul Yolu üzerinde bulunan 101 sokak girişindeki bölgede mazgal çalışmalarımız başlamıştır. Yağan yağmur sularının yola akarak yolda tehlike yaratmasının önüne geçmek için bu çalışmaya başladık. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak, yağmur suları mazgaldan kanalizasyona verilecek" dedi. - BİLECİK