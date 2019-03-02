Bayırköy'de Nakliye Sözleşmesi Sonuçladı
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy beldesinde nakliye sözleşmesi sonuçlandı.
Bilecik
'in Bayırköy
beldesinde nakliye sözleşmesi sonuçlandı.
Konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, "Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi ile Şişecam
arasında uzun süredir devam eden nakliye sözleşmesi bugün itibariyle sonuçlandı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayıp birlik beraberlik içinde hareket edip destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim her iki tarafa da kazasız belasız hayırlı kazançlar nasip eylesin" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
Asılsız İddialara Kanal D'den Açıklama
Ekranlardan Uzak Kalan Mehmet Akif Alakurt, Türk Kadınlarını Aşağıladı!
Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile Barıştıkları İddialarını Yalanladı
İnternette Ev Ararken Oturduğu Dairenin İlanını Gören Kiracı Şaşkına Döndü!