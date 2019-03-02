Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de Nakliye Sözleşmesi Sonuçladı

Bayırköy'de Nakliye Sözleşmesi Sonuçladı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy beldesinde nakliye sözleşmesi sonuçlandı.

Bayırköy'de Nakliye Sözleşmesi Sonuçladı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy beldesinde nakliye sözleşmesi sonuçlandı.

Konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi ile Şişecam arasında uzun süredir devam eden nakliye sözleşmesi bugün itibariyle sonuçlandı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayıp birlik beraberlik içinde hareket edip destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim her iki tarafa da kazasız belasız hayırlı kazançlar nasip eylesin" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Bilecik, Bayırköy, Yaşam
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