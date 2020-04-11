Bayırköy'de pazara sosyal mesafe ayarı - Son Dakika

Bayırköy'de pazara sosyal mesafe ayarı
6 saat önce
Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde her hafta kurulan pazarda sosyal mesafe düzenlenmesi yapıldı.
Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde her hafta kurulan pazarda sosyal mesafe düzenlenmesi yapıldı.
Bayırköy'de her hafta belli bir günde kurulan belde pazarından belediye ekiplerince pazarcı esnafı ve müşteri arasından sosyal mesafe ayarlanarak, güvenlik şeridi geçildi. Bu anlamda müşteriler hiç bir sebze ve meyveyi elini süremezken, müşteri ve pazarcı arasındaki temasta kesildi. Belediye görevlileri ayrıca esnafa ve vatandaşa ücretsiz olarak maske ve eldiven dağıtırken, sağlıkçılar tarafından pazara her girenin ateşi ölçüldü. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:23 Kaynak: İHA
Son Dakika Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı