Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de spor tesisleri incelendi
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Bayırköy'de spor tesisleri incelendi

1 saat önce

Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, Bayırköy Beldesinde bulunan tesislerde incelemelerde bulundu.

Bayırköy'de spor tesisleri incelendi, System.String[]

Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, Bayırköy Beldesinde bulunan tesislerde incelemelerde bulundu.


Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız'a incelemeleri sırasında Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman da eşlik etti. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Yaman, "Bizleri ziyaret eden Bilecik Halk Eğitim Müdürümüz Seyfettin Yıldız ile birlikte beldemizde yapmak istediğimiz faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Beldemizdeki tesisleri de yerinde inceleyen il müdürümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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