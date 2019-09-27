Bayırköy'de spor tesisleri incelendi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, Bayırköy Beldesinde bulunan tesislerde incelemelerde bulundu.



Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız'a incelemeleri sırasında Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman da eşlik etti. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Yaman, "Bizleri ziyaret eden Bilecik Halk Eğitim Müdürümüz Seyfettin Yıldız ile birlikte beldemizde yapmak istediğimiz faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Beldemizdeki tesisleri de yerinde inceleyen il müdürümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK