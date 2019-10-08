Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de su patlağı onarıldı
Son Dakika Yaşam Bayırköy'de su patlağı onarıldı

Bayırköy'de su patlağı onarıldı

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede meydana gelen su patlağı onarıldı.

Bayırköy'de su patlağı onarıldı, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede meydana gelen su patlağı onarıldı.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Yaman, "Beldemiz, Fatih Mahallesi'nde okul civarında yaşanan su patlağı ekiplerimiz tarafından en kısa sürede onarıldı. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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