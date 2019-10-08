Bayırköy'de su patlağı onarıldı
1 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede meydana gelen su patlağı onarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede meydana gelen su patlağı onarıldı.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Yaman, "Beldemiz, Fatih Mahallesi'nde okul civarında yaşanan su patlağı ekiplerimiz tarafından en kısa sürede onarıldı. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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