Bayırköy'de Sürek Avı Düzenlenecek

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde 24 Şubat Pazar günü sürek avı organizasyonu düzenlenecek.

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde 24 Şubat Pazar günü sürek avı organizasyonu düzenlenecek.



Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Şubat Pazar günü ilimiz genelinde, beldemizde Sarmaşık, Günüören Beyceköy, Cumalıköy, Gülümbe, Pelitözü, Gökpınar, Taşçılar Necmiye ve İlyasça köy genelinde, yaban domuzu sürek avı düzenlenecek. Yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalara yaptığı zararı önlemek amacıyla düzenlenen sürek avı, Pazar günü sabah saat 08.00'de başlayıp, akşam saat 18.00'de sona erecek. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından 24 Şubat Pazar günü dağlarda bulunmamaları önemle rica olunur" dedi. - BİLECİK

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