Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de Ücretsiz Zeytin ve Hurma Fidanı Dağıtıldı

Bayırköy'de Ücretsiz Zeytin ve Hurma Fidanı Dağıtıldı

40 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak hurma ve zeytin fidanı dağıttı.

Bayırköy'de Ücretsiz Zeytin ve Hurma Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz olarak hurma ve zeytin fidanı dağıttı.

Bayırköy Belediyesi önünde gerçekleşen fidan dağıtımında 2 bin 100 zeytin fidanı ve 2 bin 850 hurma fidanı vatandaşa verildi. Fidan dağıtımı ardından açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde meyveciliği geliştirme adına yaptığımız çalışmalar kapsamında bu yılda Ödemiş ve Manisa'dan getirdiğimiz 2 bin 850 hurma 2 bin 100 adet zeytin fidanını halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Böylelikle geçen yıl ve bu yıl dağıttığımız toplam 13 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yapılan bu çalışmalar inşallah beldemizin kalkınmasına halkımızın arazilerini değerlendirip bütçelerine katma değer kazandırmasına vesile olacaktır. Daha yeşil bir Bayırköy için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Bilecik, Bayırköy, Yaşam
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