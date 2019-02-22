Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de Yatırımlar Devam Ediyor

Bayırköy'de Yatırımlar Devam Ediyor

7 dakika önce

Bilecik'in Bayırköy Beldesinin yatırımlarından birisi olan tren yolu hattı deplase çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bayırköy'de Yatırımlar Devam Ediyor, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Beldesinin yatırımlarından birisi olan tren yolu hattı deplase çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı devam eden tren yolu hattı deplase çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Başkan Yaman, "Beldemizde yapımı süren projeler arasında yer alan tren yolu hattı deplase çalışmasını yerinde inceledik. 2014 yılında yapılan mahalli idareler yerel seçim vaatleri arasında yer alan, Karasu Çayı ıslah projesinin hayata geçmesinden dolayı memnunuz. Belediyecilik gönül ve hizmet işidir. Çalışmalarımız hız kesilmeden devam ediyor. Bu proje beldemiz ve gelecek nesillerimiz için gurur kaynağı olacak" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:37 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melike Taner ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıklama! Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı

Avcılar'da Ücretlerini Alamayan Temizlik İşçileri İş Bırakınca Sokaklarda Çöp Yığınları Oluştu Sebze ve Meyveden Sonra Balıkçılar da Tanzim Satış İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 15:44:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayırköy'de Yatırımlar Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]