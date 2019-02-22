Bayırköy'de Yatırımlar Devam Ediyor

Bilecik'in Bayırköy Beldesinin yatırımlarından birisi olan tren yolu hattı deplase çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik'in Bayırköy Beldesinin yatırımlarından birisi olan tren yolu hattı deplase çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı devam eden tren yolu hattı deplase çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Başkan Yaman, "Beldemizde yapımı süren projeler arasında yer alan tren yolu hattı deplase çalışmasını yerinde inceledik. 2014 yılında yapılan mahalli idareler yerel seçim vaatleri arasında yer alan, Karasu Çayı ıslah projesinin hayata geçmesinden dolayı memnunuz. Belediyecilik gönül ve hizmet işidir. Çalışmalarımız hız kesilmeden devam ediyor. Bu proje beldemiz ve gelecek nesillerimiz için gurur kaynağı olacak" dedi. - BİLECİK

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