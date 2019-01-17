Bayırköy'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor
2 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede yol çalışmaları devam ediyor.
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede yol çalışmaları devam ediyor.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek halkın rahata kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Yaman, "Beldemizde çeşitli sebeplerle bozulan yollarımızı yeniden düzenleyip kilitli taş çalışması yapmaya devam ediyoruz. Fatih mahallemizde devam eden çalışmaları arkadaşlarımızla yerinde inceledik sonrasında Gazi ve Sarmaşık mahallelerimizde de çalışmalarımız devam edecek" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
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