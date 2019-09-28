Son Dakika Haberleri: Bayırköy'e PttMatik kuruldu
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Bayırköy'e PttMatik kuruldu

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy beldesine, Posta ve Telgraf Teşkilatı(PTT) Başmüdürlüğü tarafından PttMatik kuruldu.

Bayırköy'e PttMatik kuruldu, System.String[]

Bilecik'in Bayırköy beldesine, Posta ve Telgraf Teşkilatı(PTT) Başmüdürlüğü tarafından PttMatik kuruldu.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede böyle bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için PTT Başmüdürlüğüne teşekkür etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemiz halkının banka ve PTT işlemlerini rahatça yapabileceği devlet bankaları ile yapılan işlemlerin ücretsiz olduğu PttMatik'in montajı gerçekleştirildi. Bu güzel hizmetin beldemize gelmesini sağlayan tüm PTT ailesine beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Posta, PTT, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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