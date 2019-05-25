Son Dakika Haberleri: Bayırköy güzelleşmeye devam ediyor

Bayırköy güzelleşmeye devam ediyor

4 saat önce

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından anayol üzerindeki elektrik direklerine çiçek figürleri takıldı.

Bayırköy güzelleşmeye devam ediyor, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından anayol üzerindeki elektrik direklerine çiçek figürleri takıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Yaman, "Beldemizi her alanda güzelleştirmeye devam ediyoruz. Beldemiz anayol üzerinde İstanbul caddemiz üzerindeki elektrik direkleri üzerine yeni çiçek figürlerimizi takarak güzel bir görünüme kavuşturduk. Daha güzel bir Bayırköy için elimizden gelen hizmetin en iyisin yapacağız" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:24 Kaynak: İHA
Mustafa Yaman, Bilecik, Bayırköy, Yaşam
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