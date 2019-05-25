Bayırköy güzelleşmeye devam ediyor
4 saat önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından anayol üzerindeki elektrik direklerine çiçek figürleri takıldı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:24 Kaynak: İHA
'in Bayırköy
Belde Belediyesi ekipleri tarafından anayol üzerindeki elektrik direklerine çiçek figürleri takıldı.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Yaman, "Beldemizi her alanda güzelleştirmeye devam ediyoruz. Beldemiz anayol üzerinde İstanbul
caddemiz üzerindeki elektrik direkleri üzerine yeni çiçek figürlerimizi takarak güzel bir görünüme kavuşturduk. Daha güzel bir Bayırköy için elimizden gelen hizmetin en iyisin yapacağız" dedi. - BİLECİK
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