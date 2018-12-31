Son Dakika Haberleri: Bayırköy Pullarla Ölümsüzleşiyor

Bayırköy Pullarla Ölümsüzleşiyor

1 saat önce

Bilecik'in Bayırköy beldesi, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü ve Belde Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokolde PTT pullarıyla tanıtılmaya başlandı.

Bayırköy Pullarla Ölümsüzleşiyor, System.String[]
Bilecik'in Bayırköy beldesi, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü ve Belde Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokolde PTT pullarıyla tanıtılmaya başlandı.

Bayırköy Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, PTT İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Belediye Başkanlığımız ile Bilecik PTT Başmüdürlüğümüz arasında imzalanan protokol ile beldemizin tanıtımına katkı sağlayacak kişisel pullarımız teslim alındı. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:48 Kaynak: İHA

Posta, PTT, Bilecik, Bayırköy, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL Aldatıldığından Şüphelenen Koca Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı

Şeyma Subaşı, Aşk Yaşadığı DJ İle Aynı Fotoğrafı Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:28:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayırköy Pullarla Ölümsüzleşiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]