Bayırköy Pullarla Ölümsüzleşiyor

Bilecik'in Bayırköy beldesi, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü ve Belde Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokolde PTT pullarıyla tanıtılmaya başlandı.

Bilecik'in Bayırköy beldesi, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü ve Belde Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokolde PTT pullarıyla tanıtılmaya başlandı.



Bayırköy Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, PTT İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Belediye Başkanlığımız ile Bilecik PTT Başmüdürlüğümüz arasında imzalanan protokol ile beldemizin tanıtımına katkı sağlayacak kişisel pullarımız teslim alındı. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

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