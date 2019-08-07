Bayırköy'ün elektrik sorunları görüşüldü
1 saat önce
Bilecik Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Şb Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Bilecik Osmangazi Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
Elektrik Dağıtım A.Şb Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut
, Bilecik'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
'ı makamında ziyaret etti.
Aykut ve Yaman, beldedeki elektrik sorunlarıyla alakalı fikir alışverişinde bulundular. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Şb Bilecik İl Müdürümüz Hacı Kadir Aykut ve kurum yetkilileri bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendileriyle beldemiz içinde yapılmakta ve yapılacak olan işler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Keban Baraj Gölü'nde yakalanan kerevitler, işlendikten sonra dünya pazarına kilosu 16,5 eurodan satılacak Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti