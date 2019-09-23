Bayırköyspor gol oldu yağdı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bayırköyspor, Vezirhanspor'u 5-1 mağlup etti.



Bilecik 1. Amatör Lig ilk hafta müsabakasında Bayırköyspor, Vezirhanspor ile karşılaştı. Maça Hasan Kol antrenörlüğünde iyi hazırlanan Bayırköyspor, maçın 2, 14 ve 28'inci dakikalarında Eğit Tabak ile bulduğu goller ile durumu 3-0'a getirdi. Konuk ekip mücadelenin 36'ncı dakikasında golü bulurken ilk yarı 3-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıya da atak bir oyunla başlayan Bayırköyspor, 56'ncı dakikada Eğit Tabak ile durumu 4-1'e getirdi. Maçın 73'üncü dakikasında Bayırköyspor'un yeni transferi Tolga Burulday durumu 5-1 yaptı. Bu golden sonra iki takım ataklarından yararlanamazken mücadeleyi Bayırköyspor 5-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bayırköyspor averajla lider olurken aynı averajdaki Söğütspor ikinci sırada yer aldı. Karşılaşmada 4 gol atan Eğit Tabak dikkat çekti. - BİLECİK