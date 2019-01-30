Bayırköyspor Yoluna Emin Adımlarla İlerliyor

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Gölpazarı Belediyespor, deplasmanında zor da olsa kazanarak, yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Gölpazarı Belediyespor, deplasmanında zor da olsa kazanarak, yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam etti.



Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında 37 puanla liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Bayırköyspor, Gölpazarı Belediyespor deplasmanında 1-0 kazandı. Maç sonucu futbolcuları tebrik eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Bu sene Hasan Kol hocamız ve kulüp başkanı Okan Kızman ile birlikte iyi bir takım oluşturduk. Geçen hafta lig lideri 1308 Osmaneli Belediyespor'u kendi evimizde 3-1 yenerek, güzel bir seri yakaladık. Bu haftada zorlu Gölpazarı deplasmanında bir çok eksiğimiz olmamıza rağmen takımımız galip gelmesi bildi. Ben başta futbolcular teknik heyet ve büyük taraftarımızı bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

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