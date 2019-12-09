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Bayırköyspor zorlu maçı kazanması bildi

7 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bayırköyspor kendi saha ve seyircisi önünde zorlu maçı kazanması bildi.

Bayırköyspor zorlu maçı kazanması bildi, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bayırköyspor kendi saha ve seyircisi önünde zorlu maçı kazanması bildi.


Bilecik 1. Amatör Lig 12'inci haftasında Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda oynanan müsabakada Bayırköyspor ligin flaş takımı İçköyspor'u 1-0 yendi. 11 haftada 1 mağlubiyet 1 beraberlik alarak gözlerini üzerine geçen İçköspor'un son haftalardaki düşüşü sürerken, Bayırköyspor'un çıkışı da devam ediyor. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım ilk dakikalarda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Müsabakanın 41'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Besim Aytekin topu filelere göndererek, durumu 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıda da iki takım yüzde yüzlük pozisyonları değerlendiremezken, müsabakayı Bayırköyspor 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 30'a çıkarak Bayırköyspor rakibinin averajla önünü geçerek, ligde ikinci sıraya yükseldi. İçköyspor ise; 30 puanda kaldı. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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