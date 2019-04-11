Son Dakika Haberleri: Baykal'dan Uysal'a Tebrik Ziyareti

Baykal'dan Uysal'a Tebrik Ziyareti

15 dakika önce

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek, yeniden belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Baykal'dan Uysal'a Tebrik Ziyareti, System.String[]
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek, yeniden belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Baykal, CHP Antalya İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Muratpaşa'da yüzde 65'lik oy oranıyla yeniden belediye başkanlığına seçilen Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Kızı Aslı Baykal'la birlikte CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP il eski başkanları ve eski milletvekilleri ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Deniz Baykal'ı, Başkan Uysal belediye girişinde karşıladı. Asansörle başkanlık makamına çıkan Baykal, vatandaşlara selam vermeyi de ihmal etmedi.

Arık kaybetmek yok

Yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanılmasını da önemli olduğuna dikkat çeken Baykal, "Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'ni başka partilere değil kendi, CHP'li arkadaşlarımıza devredeceğiz" dedi. Ziyareti dolayısıyla Baykal'a teşekkür eden Uysal, "Benim hafızam, daha çocuk yaşlarda Genel Başkanımızın Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı bir mitingle başlar" dedi. Başkan Uysal, sohbetin ardından, Deniz Baykal'ı kendisini getiren araca kadar eşlik ederek, uğurladı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:11 Kaynak: İHA
Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Uysal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece İddialarına İlişkin 4 İsim Sayıp AK Parti'yi Suçladı Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesi 5 Liradan Kapış Kapış Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:26:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baykal'dan Uysal'a Tebrik Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]