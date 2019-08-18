Baykan'da engelliye destek
36 dakika önce
UltraAslan Taraftar Grubu Baykan'daki bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:38 Kaynak: AA
UltraAslan Taraftar Grubu Baykan
'daki bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.
Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul
'da geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan Hayri Karabulut'u (24), Veysel Karani
Beldesi'ndeki evinde ziyaret eden UltraAslan Taraftar Grubu üyeleri ona tekerlekli sandalye hediye etti.
UltraAslan Taraftar Grubu temsiclici Mesut Karanfil, "Kardeşimizin ailesinin maddi durumu iyi olmadığından tekerlekli sandalye alamıyordu. Hayri kardeşimize tekerlekli sandalye alarak bir nebze olsun mutlu etmek istedik." dedi.
İstanbul'daki sel felaketi sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama Doğuştan elleri olmayan yaşlı adam, ayaklarıyla çay demleyip içiyor UNKAPANI'NIN "CİCİ BABA"SIYDI... SELDE HAYATINI KAYBETTİ Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum!