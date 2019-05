Baykan'da "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Siirt'in Baykan ilçe kırsalında bazı bölgeler 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devlet ve milletin terör tehdidi ile saldırısından korunması için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

Bu kapsamda, Baykan ilçe kırsalında Aydınlar ve Korucu mahalleleri ile Meşelik ve Ardıçdalı köylerinin kırsal bölgeleri, 5542 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunun 32/A maddesine istinaden 29 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesinin yasaklandığı aktarıldı.

