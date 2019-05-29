Son Dakika Haberleri: Baykan'da "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Baykan'da "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçe kırsalında bazı bölgeler 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Baykan'da
Siirt'in Baykan ilçe kırsalında bazı bölgeler 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devlet ve milletin terör tehdidi ile saldırısından korunması için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.
Bu kapsamda, Baykan ilçe kırsalında Aydınlar ve Korucu mahalleleri ile Meşelik ve Ardıçdalı köylerinin kırsal bölgeleri, 5542 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunun 32/A maddesine istinaden 29 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesinin yasaklandığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Huzur, Siirt, Baykan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Peygamber ocağında iftar Servis şoförü, kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada 200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor Eşref Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp! Vatandaşlar ünlülerle selfie yapmak istediler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baykan'da "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]