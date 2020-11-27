Baykan'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Siirt'i Baykan ilçesi Veyselkarani ve Atabağı beldelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Valilik talimatıyla Baykan Kaymakamlığı bünyesindeki denetim ekipleri, ilçe ve beldelerdeki pazar yerleri, market, lokanta, berber ve kuaförleri denetlendi.

Vatandaşlara kuralları hatırlatan ekipler, mesafe, maske ve hijyen uyarısında ve herkesin azami derecede kurallara uyması çağrısında bulundu.

Kurallara uyanlara da teşekkür eden ekipler, denetimlerin aralıksız devam ettiği ilçe ve beldelerde alınması gereken tedbirlerin vatandaşlara sıklıkla anlatılacağını kaydetti.