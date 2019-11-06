Baykan'da mezarlık yangını

Siirt'in Baykan ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atabağı Beldesi Şeyh Bilal Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen Atabağı Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.