Baykan'da öğretmenlere robotik kodlama eğitimi

Baykan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 60 öğretmene robotik kodlama eğitimi verildi.

Baykan Kaymakamlığı konferans salonunda Robotis Türkiye Kurumsal İletişim ve Eğitim Uzmanı Hanefi Alper Alkaç tarafından öğrencileri ulusal ve uluslararası robot yarışmalarına hazırlayacak öğretmenlere, 5 günlük temel robotik kodlama eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Eşref Altun, eğitimi alan öğretmenlerin okullarında öğrencilerine kodlama eğitimi vereceğini söyledi.

Altun, şöyle konuştu:

"En büyük idealimiz öğrencilerimizi takım halinde robot yarışmalarına hazırlanmak ve başarılı olmalarına sağlamaktır. Öğretmenlerimiz, ulusal ve uluslararası robot yarışmalarını kendilerine hedef koydular. Bu eğitimle birlikte öğretmenlerimiz stem odaklı robotik tasarım ve kodlama becerilerini geliştirdiler."