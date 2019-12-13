Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

6 saat önce

SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi, System.String[]
SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan İlçesine bağlı Tandır Dağı/ Kalemis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; bol miktarda gıda ve yaşamsal ile örgütsel dokümanların ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.


- Siirt
Baykan, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:34 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
23:34 Meksika Devlet Başkanı Obrador: "Morales ile dün gece Arjantin'e gitmeden telefonda konuştum" - Son Dakika
23:33 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
23:30 İstanbul Valiliği'nden Yeni Yıl Yortusu programı - Son Dakika
23:30 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırdı - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:37:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]