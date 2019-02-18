Son Dakika Haberleri: Baykan'da Yemek Yarışması

Baykan'da Yemek Yarışması

43 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçesinde ilk kez düzenlenen ödüllü 'Yöresel Yemek Yarışması'nı 6 çocuk annesi Hacire Sertepar, yaptığı içliköfteyle kazandı.

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Siirt'in Baykan ilçesinde ilk kez düzenlenen ödüllü 'Yöresel Yemek Yarışması'nı 6 çocuk annesi Hacire Sertepar, yaptığı içliköfteyle kazandı.

Baykan'ın Veysel Karani Beldesi'nde ilk kez ödüllü 'Yöresel Yemek Yarışması' düzenlendi. Baykan Kaymakamlığı ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen yarışmaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Erol Atik ile Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç'un da katıldığı yarışmada 17 kadın yöresel yemek, 8 kadın ise tatlı yaptı. Yapılan yemek ve tatlılar, juri tarafından değerlendirildi. Hacire Sertepar yemek dalında yaptığı içli köfteyle, tatlı dalında ise Dilber Sarsılmaz 1'inci oldu. Yarışmada dereceye giren 1'incilere yarım altın, 2'ncilere çeyrek altın, 3'üncülere ise gram altın verildi.

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, yarışmayı her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerini belirterek, "1'inci geleneksel ödüllü yemek yarışmasını düzenledik. Yarışmaya toplam 25 kadın yarışmacımız katıldı. Amacımız ilçemizde ve beldemizde bulunan ev hanımlarını sosyalleştirmektir. Yarışmada yöresel yemekler ve tatlılar ile yapan ev hanımları bir birleriyle yarıştı. İlçede bulunan öğretmen, doktor ve yemek uzmanları jüri olarak görev yaptılar ve yemekleri tattıktan sonra puanlarını verdiler. Yapılan yarışmamızı Baykan ilçesinde bulunan ev hanımı Hacire Sertepar adlı kardeşimiz yaptığı yöresel içliköfte ile kazanır iken, tatlı dalında ise 1'inciliği Dilber Sarsılmaz elde etmiş oldu" dedi.

1'inciliği elde eden 6 çocuklu anne Hacire Sertepar, "Kaymakamlık böylesine bir etkinlik yapacağını duyduk. Çevremdekiler bu yarışmaya girmemi istedi. Ben evde sürekli bu yemeği yapıyordum ve ailem yaptığım içli köfteyi beğeniyordu. Ailemin baskısı ile girdim ve yarışmayı kazandım" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:43 Kaynak: DHA

Siirt, Baykan, Güncel
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